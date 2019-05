Perante cerca de 60 alunos de licenciatura e de mestrado, no seu segundo dia de visita de Estado à China, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou "muitas expectativas" no intercâmbio luso-chinês nesta matéria, referindo que "vai ser alargado o ensino de mandarim nas escolas portuguesas"..

Li Longjing apresentou-se a Marcelo Rebelo de Sousa com o seu nome português, o mesmo do seu ídolo: "Chamo-me Cristiano e sou estudante do 4.º ano". Após uma pausa, acrescentou: "Para ser honesto, eu gosto muito de futebol".

Ouviram-se alguns risos no auditório. O jovem de 22 anos, natural de Chongqing, confirmou que estavam certos: "Sim, é isso, escolhi o meu curso na universidade completamente por causa do Cristiano Ronaldo, o melhor jogador de futebol do mundo, eu acho".

"Eu queria falar a mesma língua que o meu ídolo fala, e foi esse o motivo muito simples que me fez entrar no mundo português", explicou Cristiano, que de seguida passou a palavra a outro admirador do jogador da Juventus e da seleção nacional.

Zhou Jiyuan, de 18 anos, que adotou Roberto como nome português, declarou: "Eu também sou fã de futebol, devido à influência de Cristiano Ronaldo. Como já sabemos, com a vitória da seleção portuguesa no último campeonato europeu o futebol de Portugal foi totalmente reconhecido pelo mundo".

Este aluno do 1.º ano da licenciatura em português tinha ouvido dizer que o Presidente português "dá muita atenção ao desenvolvimento do futebol português" e pediu-lhe que falasse sobre a sua importância para a cooperação entre Portugal e a China.

Marcelo Rebelo de Sousa apontou o Xangai SIGP, treinado por Vítor Pereira, como "um bom exemplo da ligação entre Portugal e a China em futebol", em que "um português ajuda os talentosos chineses a ganharem campeonatos".

"Estou muito feliz por também gostarem de Portugal e aprenderem o português por causa do futebol, é uma razão como outras", disse-lhes.