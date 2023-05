O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Qin Gang, garantiu hoje que "estabilizar as relações" com os Estados Unidos é uma "prioridade", durante um encontro com o embaixador norte-americano em Pequim, Nicholas Burns.

Segundo uma nota publicada pelo ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Qin lamentou que uma "série de ações erradas" de Washington estivessem a "minar o ímpeto positivo", gerado pelo "consenso" alcançado entre os líderes dos Estados Unidos e China, Joe Biden e Xi Jinping, respetivamente, num encontro realizado na ilha de Bali, na Indonésia, em novembro passado. Segundo Qin, as "ações equivocadas" dos Estados Unidos levaram à "rutura da agenda acordada de diálogo e cooperação entre os dois lados" e ao "congelamento das relações". O ministro chinês exortou Burns a evitar "incidentes" e que os laços entre Pequim e Washington "caiam numa espiral de deterioração" e pediu aos Estados Unidos que "corrijam a sua perceção da China". Observando que Pequim "adere aos princípios do respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação" nas suas relações com Washington, Qin disse ter esperança de que os EUA "voltem à racionalidade". Qin Gang afirmou ainda que os EUA "devem parar de esvaziar o conteúdo do princípio 'Uma só China'" e "parar de apoiar as forças separatistas" em Taiwan. As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se rapidamente, nos últimos anos, devido a uma guerra comercial e tecnológica, diferendos em questões de direitos humanos, o estatuto de Hong Kong e Taiwan ou a soberania do mar do Sul da China. Nos últimos meses as tensões foram renovadas por questões como o derrube em território norte-americano de um balão da China alegadamente usado para fins de espionagem, a posição de Pequim sobre a guerra na Ucrânia e a possível proibição nos EUA da aplicação de vídeo TikTok, desenvolvida pela empresa chinesa ByteDance. A nota da diplomacia chinesa não deu detalhes sobre as afirmações de Burns.