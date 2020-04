As autoridades chinesas referiram que 730.529 pessoas que tiveram contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 8.443 permanecem sob observação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 204 mil mortos e infetou mais de 2,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.