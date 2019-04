Em declarações aos jornalistas, num hotel de Xangai, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a posição chinesa em relação à ação do secretário-geral das Nações Unidas: "Isso em termos de futuro, nós consideramos um sinal muito, muito claro, e muito impressivo".

O chefe de Estado expressou também satisfação com as palavras de "empenho numa Europa unida e forte, não dividida, não enfraquecida, fundamental para a balança de poderes mundiais", tendo como orientação "não fazer acordos de comércio internacional à custa da Europa".

"Temos lutado por isso e é bom ouvir da parte chinesa essa preocupação", disse.

"Outro aspeto muito positivo é que partimos cada qual de nós da diversidade dos sistemas que temos, cada qual gostando do sistema que tem, e Portugal gostando do sistema constitucional e jurídico e político que tem, mas procurando aquilo que pode e deve ser objeto de cooperação bilateral e multilateral", considerou.

Marcelo Rebelo de Sousa relatou que no encontro de hoje com o Presidente chinês, no Grande Palácio do Povo, em Pequim, "falou-se muito do mundo", incluindo de "tópicos fundamentais" não só como a União Europeia, mas também da "aposta conjunta na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)".