Um grande incêndio, alimentado pelo vento e calor, que eclodiu hoje no sul de Chipre, levou as autoridades a pedir ajuda a Israel e à União Europeia para ajudarem no combate às chamas.

Após várias horas, os bombeiros ainda não conseguiram dominar o incêndio que continua a lavrar ao final da tarde no distrito de Arakapas, situado a norte da cidade portuária de Limassol, que obrigou à evacuação de uma dezena de povoações. Até ao momento não existem vítimas mortais a sinalizar, mas várias casas já foram destruídas. O presidente cipriota Nikos Anastastiades já agradeceu à Grécia o envio de dois aviões Canadair, no quadro do mecanismo europeu para estas situações, e a Israel, pelo mesmo número de aeronaves. Segundo responsáveis cipriotas, dois outros aviões bombardeiros para combate a incêndios irão ser disponibilizados pela Itália, no mesmo quadro de ajuda europeia. O ministro dos negócios estrangeiro, Nikos Christodoulides, indicou à agência noticiosa do Chipre CNA que as autoridades pediram assistência a Israel, cuja costa fica a cerca de 200 quilómetros desta ilha. Por sua vez, em Israel, o gabinete do primeiro-ministro Naftali Bennett que irá enviar dois Canadair e substâncias retardantes de chamas já este domingo. O ministro da agricultura Costas Kadis informou também ter solicitado ajuda à União Europeia. Várias localidades de Larnaca, distrito localizado a 50 quilómetros, foram já evacuadas por precaução. Mais de 20 veículos de bombeiros, seis helicópteros e quatro aviões estão mobilizados no combate às chamas, assim que elementos das tropas britânicas que se encontram estacionados nas bases militares do Reino Unido no Chipre. O Chipre está a fazer face a uma onda de calor que assola o país desde o início da semana, com temperaturas a ultrapassarem, por várias ocasiões, os 45 graus celsius.