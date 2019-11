Para Vitória Pinheiro, deve olhar-se para o problema com respeito, considerando que regressar ao Alto da Eira não é a melhor solução para aquele que considerado o segundo maior arquivo do país e o primeiro Arquivo Municipal do país, com documentação de “cerca de 26 quilómetros” em linha reta.

“Tem de se olhar para esta questão com respeito, porque não é regressar a um sítio que em 2002 foi considerado um local insalubre. Têm atirado areia para os olhos das pessoas”, realçou.

Por sua vez, a técnica superior de história, Sandra Pires, defendeu que, no estado em que funciona, o Arquivo Municipal não tem condições para assegurar a preservação da documentação.

“Dão-nos arquivos particulares que nós não estamos a conseguir preservar nas devidas condições, porque não temos condições para isso, nem, aqui, no bairro da Liberdade, nem no Arco do Cego”, indicou, acrescentando que “chove dentro” das instalações.

Segundo Sandra Pires, o Arquivo Municipal de Lisboa tem documentação de todo o país e das ex-colónias que se está a perder.

“Não temos só documentação da cidade de Lisboa… Alguma dela é documentação única que não existe em mais lado nenhum e está a perder-se”, precisou, adiantando que “não há vontade política” para resolver a questão.

Os trabalhadores do Arquivo Municipal de Lisboa estiveram concentrados em protesto, entre as 10:00 e as 12:00.

Presente no protesto, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa (STML), Vítor Reis, fez saber que estão em causa as condições de trabalho, saúde e segurança.

“[Lutamos] para a construção de edifício único e não como tem acontecido, pela Câmara Municipal e vários executivos, em arranjar soluções provisórias, em armazéns, em garagens”, explicou à Lusa o dirigente sindical.

Vítor Reis acrescentou ainda que a vereadora da Cultura na Câmara de Lisboa, Catarina Vaz Pinto (PS) tem apontando várias opções, quando reúne com o sindicato, mas não há soluções.

Há um mês, Catarina Vaz dizia esperar anunciar o local definitivo para o Arquivo Municipal de Lisboa no primeiro semestre do próximo ano.

A autarca falou numa reunião da Comissão Permanente de Cultura da Assembleia Municipal de Lisboa (AML), destinada a ouvir os subscritores da petição “Por um edifício digno para Arquivo Municipal de Lisboa”, assim como a vereadora responsável por aquele pelouro.