As previsões do IPMA apontam para "precipitação, em especial no Centro e Sul, onde pode ser por vezes forte e com trovoada".

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso amarelo esta quinta-feira.

Continua a "possibilidade de queda de neve na Serra da Estrela".

Quanto ao vento, será "por vezes forte, com aumento da agitação marítima, no Algarve".

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 0ºC (Bragança) e os 12ºC (Faro) e as máximas entre os 9ºC (Guarda) e os 17ºC (Braga, Viana do Castelo, Leiria e Santarém).