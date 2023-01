A forte precipitação que se registou esta manhã na região do Porto provocou várias inundações.

De acordo com o Jornal de Notícias, uma inundação na Estação de S. Bento, no Porto, interrompeu a circulação do metro entre as estações da Trindade e do Jardim do Morro, em Gaia.

A informação é confirmada na página da empresa, onde se lê que a linha Amarela (D) está com a "com circulação interrompida entre as estações da Trindade e de Jardim do Morro, devido a inundação da Estação de S. Bento (operação normal entre Hospital S. João e Trindade e entre Jardim do Morro e Santo Ovídio)".

Segundo o metro "não há previsão, de momento, para hora de reabertura".

As imagens das inundações

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou esta sexta-feira para a passagem de sistemas frontais por Portugal continental neste fim de semana.

“Depois de alguns dias sem precipitação, a passagem de sistemas frontais pelo continente no fim de semana (07 e 08 de janeiro) irá dar origem à ocorrência de precipitação forte e persistente no litoral a norte do Cabo Mondego, em especial na região do Minho”, adianta o IPMA, em comunicado.

Segundo o IPMA, a chuva forte irá ocorrer entre a madrugada e o princípio da tarde de sábado e entre a madrugada e tarde de domingo, “podendo os valores acumulados variar entre 100 e 180 mm [milímetros] nas regiões montanhosas e entre 80 e 100 mm nas regiões não montanhosas”.

O IPMA já tinha colocado os distritos do Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga sob aviso laranja no sábado, devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte.

O aviso nos quatro distritos vai vigorar entre as 03:00 e as 12:00 de sábado, passando depois a aviso amarelo até às 18:00 de domingo.

Haverá também forte agitação marítima na costa ocidental a partir de sábado e durante todo o dia de domingo, com ondas de cinco a seis metros de altura significativa a norte do Cabo da Roca e quatro a cinco metros a sul do mesmo local.

O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima.