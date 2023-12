“Devido à passagem de uma superfície frontal fria com ondulações, as condições meteorológicas no arquipélago continuarão a agravar-se, em especial no grupo Oriental, onde se prevê, a partir da tarde de amanhã (dia 26 de dezembro), uma intensificação da precipitação, pelo que se eleva para laranja o nível de aviso neste grupo”, adiantou o IPMA em comunicado.

Para as ilhas do grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa), onde se prevê “precipitação por vezes forte”, o IPMA mantém o aviso amarelo emitido hoje.

Segundo o IPMA, as duas ilhas do grupo Oriental vão estar sob aviso laranja, devido à previsão de “precipitação forte”, entre as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) e as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) de terça-feira.

Nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria também vigorará o aviso amarelo, por previsões de “precipitação por vezes forte”, entre as 08:00 locais (09:00 em Lisboa) e as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) e entre as 20:00 locais (21:00 em Lisboa) e as 23:00 locais (00:00 em Lisboa) de terça-feira.

Pelo mesmo motivo, as ilhas do grupo Central dos Açores estão sob aviso amarelo entre as 19:59 locais (20:59 em Lisboa) de hoje e as 11:00 locais (12:00 em Lisboa) de terça-feira.

O aviso laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em "situação meteorológica de risco moderado a elevado", segundo o IPMA.

Já o aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.