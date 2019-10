Cinco dos mortos eram das províncias de Sharqia, Gharbia e Kafr el-Sheikh, no Delta do Nilo, de acordo com o Ministério do Interior do Egito, que explicou que três destas pessoas, incluindo duas crianças, foram eletrocutadas, e outras duas caíram dos telhados das suas casas, ao fugir das inundações.

As autoridades locais do norte do Sinai também registaram duas mortes, tendo o presidente do município de el-Hassana adiantado que se tratava de um agricultor de 47 anos e da sua filha de 13, ambos levados pelas águas.

O subúrbio oriental de Nasr City, no Cairo, foi o local mais atingido, seguido de Heliopolis, próximo do aeroporto internacional.

Segundo o Governo, o nível de precipitação naqueles dois subúrbios atingiu, na terça-feira, pelo menos 650.000 metros cúbicos em 90 minutos, sobrecarregando os sistemas de esgotos e drenagem da cidade.

Vários camiões foram espalhados pelo Cairo para drenar a água das áreas inundadas e uma das estradas mais importantes da capital, que liga a cidade a várias províncias, foi fechada, informou o jornal al-Ahram.