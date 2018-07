“Está relacionado com o facto de o anticiclone dos Açores se encontrar muito para oeste permitindo que as regiões depressionárias, aquelas que poderão dar ocorrência de precipitação, estejam mais nas latitudes de Portugal continental e na Península Ibérica. É uma situação que pode acontecer no verão e acontece com alguma frequência, mas a persistência é que não é tão comum”, salientou.

De acordo com a Ângela Lourenço, a situação está relacionada com o posicionamento do anticiclone dos Açores.

“Se pensarmos no dia isoladamente é uma situação normal. As pessoas falam muito das trovoadas e da chuva, mas é uma situação típica de verão. Aqui o que talvez possa não ser tão comum é a persistência, a sequência de dias em que estas condições meteorológicas se repetem poderá não ser tão comum acontecer”, disse.

Em declarações hoje à agência Lusa, a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que “é normal chover no verão”, mas o que é “menos comum” é a persistência de dias em que esta ocorre.

“Vamos ter nebulosidade matinal, que atinge quase todo o litoral oeste e o interior do Alentejo que tem tendência a dissipar ao longo da manhã, embora possa persistir na faixa costeira ocidental”, disse.

Durante a tarde de hoje, acrescentou a especialista do IPMA, está prevista a ocorrência de aguaceiros com possibilidade de ocorrência de trovoadas, granizo e rajadas fortes em particular nas regiões mais a norte.

“Por causa desta situação, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Bragança [até às 21:00 de hoje]. Nestes distritos e nas regiões interiores, mais montanhosas, mais nas serras e até junto à fronteira com Espanha podem desenvolver-se trovoadas mais severas”, explicou.

No domingo, segundo Ângela Lourenço, está previsto um agravamento do estado do tempo mais generalizado em todo o território com ocorrência de aguaceiros e possibilidade de trovoadas, podendo ocorrer até na região sul.

No que diz respeito às temperaturas, a tendência é para baixarem, mas não de forma significativa.

“Para hoje e amanhã [sábado] vão registar-se valores próximos dos 30 graus ou mesmo superiores no interior (31/32 graus). No domingo, a tendência é para baixarem, registando-se valores entre os 25 e os 30 graus no interior e no litoral”, disse.