Um homem morreu hoje depois ter sido atropelado na Estrada Nacional (EN) 270, na zona de Boliqueime, no concelho de Loulé, por um condutor que se encontra em fuga, disse à Lusa fonte policial.

De acordo com fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o homem, de 66 anos, circulava numa bicicleta na EN270 no sentido Boliqueime/Loulé, tendo sido atropelado por um veículo ligeiro, de cor escura, cujo condutor se pôs em fuga, pelas 08:30.

“O veículo foi, entretanto, localizado no Monte Escarpão, em Paderne, no concelho de Albufeira, mas sem sinais do condutor”, referiu a fonte, acrescentando que o proprietário apresentou queixa por furto do mesmo”.

De acordo com a fonte da GNR, trata-se de um veículo de matrícula portuguesa que está a ser alvo de perícias no Destacamento de Trânsito de Albufeira daquela força militarizada, no sentido que encontrar vestígios que possam levar à identificação do condutor.

A investigação está a cargo do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR.