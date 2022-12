Dois cidadãos confrontaram esta terça-feira o Presidente da República, criticando a alegada passividade de Marcelo Rebelo de Sousa face aos incêndios que têm destruído grande área da área florestal em Portugal e ainda levaram à morte de muitas pessoas nos últimos anos.

"Andam a enganar os portugueses. Eu era pequenino, com 11 anos, e apagávamos os fogos com as mangas e com baldes. 40 anos depois é igual. O que anda a fazer o PS e o PSD. E o senhor presidente que está lá há tanto tempo, o que anda a fazer? O senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada. Cinco anos depois de Pedrógão não limparam a floresta, não fizeram nada. Eu sou emigrante e lá fora sinto-me triste, ao ver assim a minha região", criticou o cidadão.

Durante o diálogo com os cidadãos em causa, Marcelo Rebelo de Sousa pediu calma. "Vamos ver tudo isso, vamos falar. Eu sei tudo isso", salientou Marcelo Rebelo de Sousa, garantindo que "há tribunais" para resolver outros assuntos, que os cidadãos também recordaram ao Presidente, como os casos de José Sócrates e Manuel Pinho.

Já à imprensa, o Presidente da República salientou que a conversa foi útil.

"Todos sabemos que houve coisas que não correram bem, pois há problemas que vêm de há muito tempo. Mas a conversa foi muito importante e útil, embora num tom vivo, mas útil", salientou.