"Então o dono da obra não sabe o que se vai fazer ali? Será que só o arquiteto e os técnicos sabem e os políticos não? É sintomático o desnorte de quem dirige os destinos desta cidade e que nem conhece o parque arbóreo do seu território", argumentou Luís Pena.

Num comentário às declarações do autarca, Luís Pena classificou de "extraordinário" o desconhecimento assumido pelo Presidente da Câmara.

Em declarações aos jornalistas, João Ataíde (PS) assumiu que não sabia do corte de 16 plátanos, tílias e faias com cerca de 50 anos, localizadas num espaço ajardinado junto ao mercado municipal de Buarcos previsto para ser transformado em parque de estacionamento e garantiu que o abate não vai acontecer.

"Não aceitamos recuos circunstanciais, motivados pela concentração de algumas dezenas de pessoas que se uniram hoje para evitar um crime ambiental", disse à agência Lusa o advogado Luís Pena, do movimento ambientalista Parque Verde, promotor do protesto realizado hoje contra o previsto abate de árvores na vila de Buarcos.

Hoje, em declarações aos jornalistas, João Ataíde classificou de "benéfico" o "alerta" dos cidadãos que se mostraram indignados com o abate das árvores.

"O alerta tem esse aspeto benéfico, obriga-nos a repensar o projeto. Sem dar por ela, podíamos estar a cometer aqui um dano sensível para a natureza", frisou o presidente da Câmara.

Luís Pena argumentou ainda que a intenção de cortar as 16 árvores em Buarcos "não é um caso isolado" na cidade, aludindo à construção de uma rotunda, em 2017, junto a uma superfície comercial "que destruiu um jardim plantado anos antes" e o corte de amoreiras "quase centenárias" junto ao quartel da GNR por causa de uma obra urbana "que poderia perfeitamente ter sido compatibilizada com as árvores e não foi".

Perante a intenção da autarquia em reformular o projeto e suspender o corte das árvores, o ambientalista anunciou que o movimento cívico pretende marcar presença na próxima reunião do executivo municipal, dia 30, e exige a realização de uma sessão pública de esclarecimento sobre as alterações ao projeto de Buarcos.

"Queremos saber em que termos querem harmonizar o projeto e também o que vão fazer no jardim Fernando Traqueia [situado do outro lado da rua da zona em questão e que também será intervencionado], que também tem árvores em risco de serem cortadas", sustentou o advogado.

O movimento Parque Verde mantém ainda em aberto a eventual apresentação de uma queixa à Comissão Europeia sobre a intervenção camarária em Buarcos.

"Ao menor deslize da promessa hoje feita de recuo [no corte de árvores] avançamos com a queixa, porque o financiamento comunitário destas obras é incompatível com atentados ao ambiente", disse Luís Pena.