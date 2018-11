Depois do anúncio, por parte do cientista chinês He Jiankui, de que tinham sido criados os primeiros bebés geneticamente modificados da história, foram várias as críticas que surgiram por parte da comunidade científica internacional.

A Sociedade Chinesa de Biologia Celular, em comunicado na terça-feira, condenou veementemente qualquer pedido de modificação de genes em embriões humanos para fins reprodutivos e considerou o ato como sendo contra a lei e a ética médica da China. Cientistas chineses consideraram o ato como uma "loucura" e admitiram ter sido aberta "a caixa de Pandora".

Também o governo chinês denunciou o trabalho do cientista e um hospital ligado à sua investigação afirmou que a aprovação ética foi desrespeitada. O grupo Shenzhen Harmonicare Medical Holdings Limited — alegadamente envolvido nos ensaios clínicos — afirmou que nunca participou em nenhum procedimento relacionado com os bebés e adiantou que que as candidaturas divulgadas online são falsas.

Mas He Jiankui deu continuidade ao seu projeto e esta quarta-feira, quando confrontado com a situação, no âmbito de uma conferência médica, admitiu estar "orgulhoso" do seu trabalho e adiantou que há uma "potencial gravidez", ainda numa fase preliminar, de uma voluntária que faz parte da investigação.