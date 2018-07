Em comunicado, a Universidade do Minho (UMinho) explica que a bolsa de 1,5 milhões de euros atribuída a Rogério Pirraco, do Grupo de Investigação 3B's da Universidade do Minho, "são as mais prestigiadas e competitivas da Europa”, sendo atribuídas pela sexta vez ao Grupo 3B's, dirigido pelo professor Rui Reis.

Segundo o texto, aquelas bolsas ERC (Conselho de Investigação Europeu, na sigla em inglês) financiam "projetos individuais cuja seleção é fundamentada, em 50%, no currículo do investigador (deve estar no topo dos que trabalham na Europa) e em 50% na excelência do projeto a executar, o seu grau de risco e a abordagem radicalmente inovadora e nas fronteiras da ciência".

Rogério Pirraco apresentou o projeto "Engineered Capillary Beds for Successful Prevascularization of Tissue Engineering Constructs" e obteve uma ‘Starting Grant’ (Bolsa de Iniciação de Carreira do ERC), destinada a quem está a iniciar uma carreira independente e a estabelecer a sua própria linha de investigação, tornando-se assim mais competitivo em temos internacionais e aumentando a visibilidade da investigação europeia.

O investigador, explana, "quer desenvolver uma abordagem inovadora na criação de um leito capilar bioartificial, que sirva de interface entre órgãos ou tecidos fabricados em laboratório e a vasculatura de pacientes que deles necessitem", sendo que "essa interface permitirá uma fácil ligação cirúrgica entre os vasos sanguíneos dos pacientes e os órgãos e tecidos transplantados, facilitando a perfusão destes últimos e a sua viabilidade após o transplante".

O projeto multidisciplinar, lê-se, "integra conhecimento das Ciências da Vida, nomeadamente de biologia celular para o cultivo das células que darão origem a capilares sanguíneos, e da Engenharia, para a fabricação da estrutura tridimensional do leito capilar e a sua maturação através de um biorreator com componente microfluídica, na linha da chamada ‘investigação totidisciplinar’ do Grupo 3B's", que faz parte do Instituto de Investigação em Biomateriais, Biomiméticos e Biodegradáveis (I3Bs) da UMinho e está sediado no AvePark, em Guimarães.