Daniel Fernandes, do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do Departamento de Antropologia Evolutiva da Universidade de Viena, é o primeiro autor do artigo “Deformação craniana e diversidade genética em três indivíduos masculinos adolescentes do período da grande migração”, publicado na revista científica PLOS One.

As ossadas, datadas daquele que é também conhecido como o período das grandes migrações (século V depois de Cristo), correspondem a três adolescentes do sexo masculino, com idades entre os 12 e 16 anos, e estão associadas à presença de vários povos nómadas naquela zona da Europa.

O seu estudo permitiu identificar “diferentes tipos de deformações cranianas artificiais em dois indivíduos e diferentes afinidades genómicas, apesar das semelhanças na idade à morte, sexo, saúde e dieta dos três adolescentes”, revela Daniel Fernandes.

A deformação craniana artificial “é um ato intencional realizado em crianças com o objetivo de obter uma forma de crânio desejada”, havendo registos desta prática “em várias culturas antigas em todo o mundo para demonstrar identidade de grupo e/ou individual, por exemplo, evidenciar o estatuto, nobreza ou afiliação de uma determinada classe ou grupo”, explica a Universidade de Coimbra.