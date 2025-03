Investigadores chineses sintetizaram com sucesso metais bidimensionais (2D) com espessura inferior a um nanómetro, aproximando-se do limite do angstrom, unidade de medida equivalente a um décimo de nanómetro e utilizada para medir estruturas à escala atómica.

O estudo, conduzido pelo Instituto de Física da Academia Chinesa de Ciências e publicado na revista Nature, destaca-se pelas suas potenciais aplicações na eletrónica e optoeletrónica, referiu na quinta-feira a agência de notícias estatal Xinhua. A equipa utilizou um método inovador chamado compressão de van der Waals, que estabilizou camadas ultrafinas de bismuto, estanho, chumbo, índio e gálio entre monocamadas de dissulfato de molibdénio (MoS₂), evitando a sua degradação devido a reações químicas com o meio ambiente. Estes metais bidimensionais exibem propriedades físicas emergentes, incluindo condutividade elétrica superior às suas contrapartes tridimensionais e um novo modo de vibração fonónica. "A espessura destes metais 2D é apenas um milionésimo de uma folha de papel A4 e uma 200.000ª parte do diâmetro de um fio de cabelo humano", frisou Zhang Guangyu, membro da equipa de investigação, à Xinhua. Segundo o cientista, se um cubo de metal de 3 metros fosse comprimido numa única camada atómica, poderia cobrir toda a superfície de Pequim. A descoberta expande significativamente o campo dos materiais 2D, que até agora era dominado por compostos como o grafeno. Os investigadores destacam o seu potencial para aplicações em microtransistores de baixa potência, displays transparentes, sensores ultrassensíveis e dispositivos de alta frequência. "Esta conquista preenche uma lacuna importante na família de materiais 2D e vai promover avanços teóricos, experimentais e tecnológicos", garantiu Du Luojun, outro membro da equipa.