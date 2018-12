Falharam na deteção do aumento acentuado da gravidade que estão a assumir os fogos florestais, as secas, as chuvas e as tempestades. Falharam na quantificação do degelo na Antártida Ocidental e na Groenlândia e no seu contributo para a subida do nível do mar. Falharam ainda na identificação de uma miríade de problemas de saúde pública e de questões de segurança internacional.

O consenso científico atual é de que as consequências do aquecimento global estão a ser mais rápidas, mais extensas e francamente piores do que se pensou que poderiam vir a ser.

Negociadores de vários Estados vão reunir-se a partir de domingo na Polónia, na Conferência das Partes (COP, na sigla em Inglês) da Convenção das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.

A compreensão do aquecimento global mudou dramaticamente desde a primeira COP, em março de 1995. Desde então, o mundo aqueceu cerca de 0,41 graus Celsius (ºC), mas isto nem é metade da história.

Este aumento médio da temperatura global é ligeiramente inferior ao de algumas previsões feitas no início dos anos 1990. Mas mais de uma dúzia de cientistas disse agora à Associated Press que, sem a informação atualmente disponível e a melhor compreensão do clima, os investigadores de há umas décadas foram demasiado conservadores e não podiam antecipar que o aquecimento global iria afetar o quotidiano das pessoas da forma tão generalizada, como se está a verificar.