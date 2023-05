Os participantes no protesto, que inclui uma marcha até ao Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, empunhavam cartazes com as inscrições “Pela defesa dos direitos profissionais” ou “Doutoramento é trabalho”.

A manifestação é promovida por várias organizações e estruturas sindicais e realiza-se na data em que se assinala o Dia Nacional dos Cientistas.