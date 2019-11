O estudo do CDC vem confirmar as suspeitas que já vinham sendo levantadas de que a origem das mortes estivesse nesta toxina.

O CDC continua a recomendar que as pessoas não usem cigarros eletrónicos que contenham THC, em particular de fontes informais ou não seguras, uma vez que a maioria dos casos de lesões pulmonares decorrentes do uso de cigarros eletrónicos poderá estar associada ao THC, o principal ingrediente psicoativo da marijuana.

"Quer nos cigarros eletrónicos, quer no tabaco aquecido, existem outros tóxicos que não existem no cigarro tradicional e que têm riscos acrescidos para a saúde humana, incluindo o risco de desenvolver cancro", referiu Sofia Ravara, pneumologista e professora de Medicina Preventiva, à margem do 35.º Congresso de Pneumologia, este sábado.