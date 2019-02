“O extremismo e o terrorismo são as maiores ameaças do continente. Durante a minha presidência, centrar-me-ei nestas e noutras questões”, disse Al-Sisi no discurso de aceitação do cargo que recebeu do Presidente do Ruanda, Paul Kagame.

Chefes de Estado e de Governo de África estão reunidos até segunda-feira de manhã, para tratar de temas de agenda da UA, como os refugiados internos, a migração e a criação de um passaporte africano, enquanto a organização proclamou 2019 como o ano dos refugiados.

Sob o lema “Rumo a soluções duradouras em deslocações forçadas em África”, o continente pretende afrontar esta crise que, segundo a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Refugiados (ACNUR), os afeta especialmente.

“Devemos continuar a construir uma UA forte e credível. A agenda desta cimeira reflete a capacidade da nossa união para enfrentarmos as prioridades do continente”, disse Paul Kagame antes de abandonar a presidência do organismo.

Segundo o ACNUR, a África subsaariana alberga mais de 26% dos 25,4 milhões de refugiados do mundo, sendo que o Uganda, Sudão e a Etiópia são alguns dos países que mais acolhem, ainda que sejam afetados por deslocações internas.