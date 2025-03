Além de se dirigir aos Estados Unidos, a presidente da Comissão Europeia refere que "está na altura de rearmar a Europa", e torná-la estrategicamente importante no mundo. E, para isso, defende que é preciso "intensificar e aumentar a defesa".

Von der Leyen lembra também que para criar uma força europeia afirmativa no cenário internacional, é preciso ter capacidade de produção: "Os estados-membro precisam de mais espaço fiscal para aumentar a defesa".

Mark Rutte, secretário-geral da NATO, também já reagiu e concordou com o investimento na segurança, convocada pela presidente da Comissão Europeia.

Keir Starmer concluiu a Cimeira de Londres com os líderes interessados em "alcançar a paz" e "dar à Ucrânia uma posição de força" que acabe com a Guerra. O reforço com investimento cedido á Ucrânia é pago pelas sanções feitas à Rússia, "e não pelos cidadãos britânicos".

Como apoio à defesa ucraniana, "vão ser disponibilizados mísseis produzidos em Belfast". O objetivo é "fortalecer a Ucrânia", refere o primeiro ministro, que defende que "qualquer apoio deve ter o reforço da força".

"Todos temos de tomar a responsabilidade de ajudar a Ucrânia", continua, e da parte do Reino Unido garante continuar a "impor sanções à Rússia e a prestar apoio militar à Ucrânia". Este apoio surge no seguimento do trabalho dos líderes europeus na concretização de um acordo de paz, de uma guerra "pela qual somos todos afetados".

Apesar de sublinhar que "nem todas as nações vão estar disponíveis para contribuir", garante que o Reino Unido "está preparado para apoiar tanto com soldados no terreno, como com aviões no ar". Este é um esforço que mobiliza vários países com o objetivo final de "a assegurar a soberania da Ucrânia" e "preservar a segurança da Europa".

Para alcançar a paz, admite que é preciso "o apoio dos Estados Unidos" e, por isso, encontrou-se com Donald Trump para reforçar as relações com a América: "Estamos a trabalhar com Trump, com quem concordamos na urgência de uma paz duradoura".

Keir Starmar não comenta a reunião de Zelensky e Trump esta sexta, e evita atribuir culpas pelo momento de discussão entre os dois chefes de Estado. Diz, apenas, que o apoio americano é indispensável e "a relação entre os EUA e a Europa deve ser forte"

Para terminar, o primeiro ministro britânico refere que os líderes europeus empenhados na resolução da guerra vão continuar a trabalhar e vão voltar a reunir "daqui a pouco tempo".

Em relação à presença do Canadá na reunião, comenta que são "parceiros confiáveis, com os mesmos objetivos" do Reino Unido. Sobre as relações com Itália refere que também se estão a aproximar, nomeadamente pela perspetiva sobre o apoio americano na defesa europeia.