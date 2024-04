Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR adiantou que deteve um homem e constituiu quatro arguidos, com idades entre os 28 e os 74 anos, pela alegada prática de crimes de dano contra a natureza, acabando o detido, pela posse de droga, por ser constituído arguido e libertado.

Segundo o comunicado, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um ano, elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente realizaram diligências que “permitiram apurar que os suspeitos se dedicavam à captura e comercialização de espécies protegidas”.

A GNR cumpriu 11 mandados de busca, quatro domiciliárias e sete em veículos, na localidade de Vieira de Leiria, tendo apreendido 1.040 euros em dinheiro, 36 doses de haxixe, 11 oxigenadores, um computador portátil, um ‘tablet’ e 10 telemóveis.

Ainda de acordo com a GNR, foram também confiscados nove conjuntos de botas e fatos de pesca, um depósito em plástico de 400 litros e duas balanças de precisão, além de diversas artes de pesca e captura, e o equipamento para a sua construção.

Fonte da GNR explicou à agência Lusa que dois arguidos são reformados e os restantes não têm atividade profissional conhecida.

Esta ação contou com reforço de militares do Núcleo de Proteção Ambiental de Leiria, do Posto Territorial de Monte Redondo, do Destacamento de Intervenção de Leiria e dos núcleos de Investigação Criminal de Leiria e Caldas de Rainha.