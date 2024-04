Segundo adianta a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado, no âmbito de quatro investigações distintas da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, uma delas com a colaboração com a Autoridade Tributária, a cocaína apreendida foi detetada na posse dos detidos, dissimulada nas respetivas bagagens e no interior do organismo.

Os detidos, com idades entre os 21 e 30 anos, foram submetidos a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações prosseguem a cargo da UNCTE da PJ.