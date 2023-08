“Cinco mortos e 18 feridos é o resultado de dois ataques a um edifício residencial em Pokrovsk”, indicou na plataforma digital Telegram o ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko.

O governante precisou que o primeiro ataque fez quatro mortos e que um responsável dos serviços de socorro tinha sido morto no segundo bombardeamento.

Pouco antes, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha denunciado este ataque russo em Pokrovsk, na região de Donetsk, na rede social X (antigo Twitter), declarando: “Caíram dois mísseis. Um edifício residencial comum foi atingido. Infelizmente, houve vítimas. As equipas de socorro (…) estão no local. As operações de resgate de pessoas prosseguem”.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia – foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.