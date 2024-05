Segundo uma nota de imprensa da GNR, o Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Mangualde deteve na quarta-feira uma mulher de 21 anos e quatro homens com idades compreendidas entre os 21 e os 42 anos.

O alegado crime de tráfico que estava a ser investigado há cerca de seis meses ocorria nos concelhos de Viseu, Mangualde, Sátão, Santa Comba Dão e ainda Aguiar da Beira, no distrito da Guarda.

“Os militares da GNR apuraram que os suspeitos comercializavam substâncias estupefacientes, bem como novas substâncias psicoativas, nas áreas dos vários concelhos mencionados”.

No seguimento da investigação, foi dado cumprimento “a oito mandados de busca domiciliária e a seis mandados de busca em veículo”, os quais culminaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material.

“Diversas armas brancas, 900 doses de haxixe, 175 doses de cocaína, 2,4 gramas de cetamina, 100 botijas de óxido nitroso, 500 euros em numerário, quatro computadores portáteis, 11 telemóveis e vários objetos utilizados no corte e armazenamento de produtos estupefacientes”, descreveu a GNR no comunicado.

Esta ação da GNR contou com o reforço de militares do NIC de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, do NIC de Santa Comba Dão, do Núcleo de Apoio Operativo e Tecnológico do Comando Territorial de Viseu e do Posto Territorial de Mangualde.

Os detidos são presentes hoje no Tribunal Judicial de Trancoso, no distrito da Guarda, para aplicação das medidas de coação.