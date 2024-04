A notícia é avançada pela agência internacional Reuters que cita fontes de segurança iraquianas.

Pelo menos cinco rockets foram lançados da cidade iraquiana de Zummar em direção a uma base militar dos EUA no nordeste da Síria este domingo, revelam duas fontes de segurança iraquianas à agência internacional.

Recorda-se que este ataque contra as forças dos EUA é o primeiro desde o início de fevereiro, quando grupos apoiados pelo Irão no Iraque cessaram os seus ataques contra as tropas dos EUA.

Esta notícia surge após receios de que a violência entre o Irão e Israel possam evoluir para uma guerra total, depois do assassinato israelita de um importante general iraniano no consulado de Teerão na Síria, um ataque iraniano direto a Israel e relatos de um ataque israelita no centro do Irão, avança a Al jazeera.