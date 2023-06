De acordo com a Marinha, o veleiro, “Kathryn Del Fuego”, com bandeira do Reino Unido, pediu apoio na sequência de "várias anomalias" que deixaram a embarcação "à deriva, sem propulsão", a cerca de três quilómetros, a oeste do porto da Horta, na ilha do Faial.

A operação de assistência aos tripulantes foi coordenada pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Capitão do Porto da Horta desde a noite de domingo.

Segundo um comunicado de imprensa, o veleiro acabaria por ser auxiliado pela embarcação 'Nossa Senhora da Conceição'.

Pelas 00:39 locais de hoje (01:39 em Lisboa), o veleiro com os cinco tripulantes, atracou no Cais Comercial do Porto da Horta, informa ainda a Marinha.