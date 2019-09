Em declarações à Lusa, Fernando Pereira da Fonseca, porta-voz e relações públicas da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, disse que dois tripulantes “apresentavam queixas”, pelo que foram transportados ao hospital.

O alerta de socorro foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento (MRCC) às 04:14 e o acidente ocorreu a 56 quilómetros a oeste da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto.

Segundo o responsável, participaram na operação a embarcação de pesca "Foz da Nazaré", que se dirigiu para o local onde encontrou “o ‘Trimaran’, de bandeira francesa, voltado com os cinco tripulantes na água”.

“Foram realizadas as primeiras ações de salvamento até à chegada de um helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que resgatou os cinco náufragos, todos do sexo masculino, quatro de nacionalidade francesa e um belga”, acrescentou.

No local esteve ainda uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Póvoa de Varzim e Vila do Conde.

Os dois tripulantes foram transportados para o Hospital de Barreiro, uma vez que o helicóptero que participou na operação de busca pertence à Base Aérea do Montijo, segundo explicou à Lusa o porta-voz da Marinha.

A operação de salvamento terminou cerca das 06:18, quando foi resgatado o último tripulante.