"Não pode voltar a falhar nada disto", disse Manuel Pereira, diretor do agrupamento escolar General Serpa Pinto à Renascença, quando questionado sobre o caso da criança de três anos que ficou esquecida num autocarro escolar, em Cinfães.

A ausência da criança apenas foi notada quando a mãe a foi buscar à escola, pelas 15h30 de segunda-feira, detalha o Correio da Manhã .

“A criança está bem, tanto quanto me dizem os psicólogos do agrupamento”, adianta Manuel Pereira, acrescentado que a família está a ser acompanhada por psicólogos.

“É uma situação absolutamente incompreensível sob qualquer ponto de vista”, diz ainda, clarificando que as funcionárias que acompanhavam as crianças no autocarro são de uma empresa privada foram suspensas de funções.

Segundo Manuel Pereira, foi aberto um processo de averiguações e foram criados mecanismos para que situações desta natureza não se repitam, nomeadamente a documentação de todas as crianças que entram e saem do autocarro escolar.

A menina de três anos já regressou à escola.