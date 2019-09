O programa de evocação dos 50 anos do falecimento do escritor, que nasceu em Vila do Conde, estudou em Coimbra e viveu em Portalegre, envolve o Ministério da Cultura, as direções regionais de Cultura do Norte, do Centro e do Alentejo, as câmaras daquelas três cidades, a Universidade de Coimbra, o Centro de Estudos Regianos (de Vila do Conde), e integra diversas outras iniciativas, “de cariz nacional e local”.

Exposições, espetáculos, conferências e atividades de rua e com envolvimento da comunidade educativa são algumas das iniciativas do programa que, até dezembro de 2020, faz a evocação da vida e obra do romancista, novelista, contista, poeta, dramaturgo, ensaísta, cronista, crítico, memorialista e historiador da literatura, revelado hoje, em Coimbra, durante uma conferência de imprensa.

Percorrendo “terras de afeição” de Régio, “o vasto e multifacetado” programa pretende “evocar a memória e ampliar o reconhecimento desta figura ímpar da cultura portuguesa”, sublinhou a diretora regional de Cultura do Centro, Susana Menezes.

Trata-se de um projeto que resulta da cooperação entre o Ministério da Cultura, aquelas direções regionais, as câmaras municipais e o Centro de Estudos Regianos e da Universidade de Coimbra (UC).

Entre as iniciativas promovidas pela UC, para preservar a memória do autor, destaque para a exposição temática documental, em 2020, para visitar a figura de Régio, essencialmente a partir do espólio à guarda da Biblioteca Geral da Universidade, referiu o vice-reitor Delfim Leão.

Mas “a evocação [do homem, escritor e ensaísta] não se esgota naquilo que já existe”, estando, o Centro de Literatura Portuguesa (Faculdade de Letras de Coimbra) a organizar uma Jornada Regiana, para visitar, “recolocar, dar uma centralidade renovada ao autor”, que tem estado afastado dos interesses dos leitores, acrescentou o vice-reitor da UC.