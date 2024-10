A decorrer entre os dias 15 e 21 de outubro, esta campanha tem como objetivo alertar os condutores para as consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução, avançam as autoridades em comunicado.

A 50 km/h, olhar para o telemóvel durante três segundos é o mesmo que conduzir uma distância de 42 metros com os olhos vendados, o equivalente a uma fila de 10 carros, referem

A utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes a probabilidade de ter um acidente e provoca um aumento no tempo de reação a situações imprevistas superior ao efeito de uma taxa de álcool no sangue de 0,8 g/l.

Esta campanha irá incluir ações de sensibilização da ANSR em território continental e dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

As ações de sensibilização ocorrerão em simultâneo com operações de fiscalização nas seguintes localidades:

Dia 15 de outubro, às 14h00: Rua Francisco Salgado Zenha, Guarda;

Dia 16 de outubro, às 8h00: Rotunda dos "Móveis Torres", Castelo Branco;

Dia 17 de outubro, às 14h00: Rua de Santa Iria, Vila Real;

Dia 18 de outubro, às 8h00: Parque Descanso na A4, Quintanilha;

Dia 21 de outubro, às 16h00: Avenida São Lourenço da Barrosa, Portimão.

Quais os riscos do uso de telemóvel?

Os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos a reconhecer e a reagir a perigos;

A distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação;

O uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito pelas regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.

Esta é a décima das 12 campanhas de sensibilização e de fiscalização planeadas para este ano no âmbito do PNF de 2024. Até ao final do ano, serão realizadas mais duas campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, GNR e PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos.

O PNF de 2023 consagrou como prioritários os temas: Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança e Telemóvel.

Relativamente a 2024, para além destes quatro temas, foi ainda adicionado um novo capítulo sobre os veículos de duas rodas a motor.