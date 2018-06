A circulação esteve condicionada nas quatro linhas do Metro de Lisboa.

A circulação na linha azul, amarela, verde e vermelha já se encontra normalizada.

"Devido a avaria na sinalização, a circulação encontra-se com perturbações. O tempo de espera pode ser superior ao normal. Pedimos desculpa pelo incómodo", lia-se no site do Metro de Lisboa.