O acidente provocou ferimentos ligeiros ao ocupante da viatura ligeira, que foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal.

De acordo com o comando distrital (CDOS), no local do acidente estiveram 10 operacionais e três veículos.

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).

(Notícia atualizada às 11h44)