A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que uma equipa da Infraestruturas de Portugal e bombeiros de Grândola estavam cerca das 22:50, no local, junto à Aldeia do Futuro, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, para a proceder a trabalhos de remoção da árvore.

Segundo a mesma fonte, o comboio intercidades que seguia de sul para norte está parado na estação de Grândola.