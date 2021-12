“A Brisa Concessão Rodoviária informa que a A1 se encontra totalmente reaberta ao trânsito, em ambos os sentidos de circulação, que já retomou sem qualquer condicionamento, após a conclusão dos trabalhos de limpeza realizados na sequência do acidente que ocorreu hoje, ao km 9,5 no sentido norte-sul”, refere a empresa em comunicado.

Pelas 12:30, um veículo pesado, com atrelado, galgou o separador central ao quilómetro 9,5, em Santa Iria da Azoia, no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, o que obrigou temporariamente ao corte do trânsito nos dois sentidos.

Cerca das 13:40, fonte da Brisa indicou que já tinha sido restabelecida a circulação no sentido norte-sul, apenas na via da direita.

Pelas 18:30, a A1 continuava com várias vias cortadas nos dois sentidos, segundo a mesma fonte.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa disse que o acidente não causou qualquer tipo de vítimas.