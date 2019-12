Numa nota enviada à Lusa, a IP apontou que “asseguradas as condições de circulação e segurança, é hoje reposta a circulação rodoviária na EN114”, o que aconteceu “ao início da tarde”.

Fonte da empresa afirmou que "antes das 13:00 já se circulava" no troço que havia sido encerrado no dia 18:00 por precaução.

Em causa está o troço entre o entroncamento com a travessa da Calçada (ao quilómetro 76) e o entroncamento com a estrada para a Estação (quilómetro 77,010).

Este troço foi encerrado ao trânsito no dia 18, por precaução, devido ao aumento do nível da água no solo, perante as previsões de agravamento da pluviosidade.

No comunicado divulgado hoje, a empresa lembra que a interdição à circulação neste troço havia sido decretada em 18 de dezembro, “como medida preventiva de segurança face ao agravamento das condições climatéricas e de acordo com as recomendações definidas pelo LNEC [Laboratório Nacional de Engenharia Civil]”.

Na altura, fonte da IP disse à Lusa que o corte da estrada, que foi reaberta parcialmente ao trânsito em julho passado depois de ter estado encerrada durante cinco anos na sequência de uma derrocada, resulta das recomendações emitidas LNEC.

Segundo o LNEC, “a ocorrência de forte pluviosidade poderá colocar em risco as condições de estabilidade da zona superior da encosta adjacente à EN114”, lia-se numa nota da IP, onde a empresa assegurava que iria “continuar a avaliar as condições de estabilidade da encosta, mantendo o condicionamento rodoviário até que estejam reunidas novamente as condições de segurança”.