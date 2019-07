As vias estavam cortadas desde as 15:32, hora do alerta para a ocorrência no localidade de Moutorros, em Viana do Castelo.

Segundo fonte da CP, "a circulação foi normalizada, sem atrasos", tendo sido apenas afetados dois comboios: o da ocorrência, com um atraso de duas horas, e o que circulava na retaguarda, 14 minutos atrasado.

O acidente provocou uma vítima mortal, do sexo feminino.