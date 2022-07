O incêndio na Caranguejeira tinha obrigado ao corte da Autoestrada 1 (A1) em ambos sentidos, entre Pombal e Fátima, assim como ao encerramento do Itinerário Complementar (IC) 2, em Leiria, e do IC8, entre Pombal e Ansião.

O troço da A1 foi reaberto pouco depois da 01:30, enquanto a circulação rodoviária no IC8 foi restabelecida pelas 04:00, informou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou que o troço do IC2 em Leiria continua cortado.

(Notícia corrigida às 07h18: o trânsito foi reaberto no IC8, como referido no título da peça, e não no IC2, como erradamente figurava no primeiro parágrafo)