A circulação ferroviária na Linha do Sul, na variante de Alcácer do Sal, no distrito de Setúbal, está suspensa desde as 7h50 devido a um problema na catenária, disse à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

“A queda de uma árvore devido ao mau tempo danificou a catenária”, precisou a mesma fonte, acrescentando que as equipas da IP encontravam-se às 8h45 no local a proceder a trabalhos.