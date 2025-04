O veículo, que seguia naquele sentido, capotou ao final da manhã na sequência do despiste do condutor, em Paderne (Albufeira), tendo resultado do acidente quatro feridos, transportados para a Unidade Local de Saúde (ULS) do Algarve.

Segundo a mesma fonte, a via da A22 no sentido Albufeira – Faro esteve cortada, mas o trânsito foi totalmente restabelecido ao início da tarde.

O acidente causou filas de trânsito em ambos os sentidos, numa zona próxima do acesso à A2, autoestrada que liga Lisboa ao Algarve.

A ocorrência mobilizou 25 operacionais, apoiados por 12 viaturas dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).