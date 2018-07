Cláudia Azevedo agradeceu hoje a confiança demostrada na sua escolha para presidente executiva da Sonae, em substituição do irmão Paulo Azevedo e de Ângelo Paupério, e que é com "otimismo" que enfrentará os novos desafios que terá pela frente.

"Agradeço o voto de confiança manifestado pelo Conselho de Administração da Sonae e pelo Conselho de Administração da Efanor ['holding' da família de Belmiro de Azevedo, que detém maioria da Sonae] na proposta da minha eleição para CEO [presidente executiva] da Sonae para o mandato a iniciar em 2019”, disse Cláudia Azevedo, em comunicado de imprensa.

A gestora acrescentou que aceita esta “responsabilidade” com a “convicção de quem olha para o futuro e tem a confiança de ter nos valores Sonae a determinação e otimismo necessários para enfrentar os desafios que seguramente surgirão”.

Cláudia Azevedo (filha de Belmiro de Azevedo, que morreu em novembro de 2017) era até agora presidente executiva da Sonae Capital (empresa com negócios em hotelaria, fitness e energia), funções a que já renunciou para preparar o assumir da nova pasta.

Ainda no comunicado, Cláudia Azevedo disse que até assumir a presidência da Sonae SGPS que as “equipas executivas em funções serão responsáveis por todas as comunicações ao mercado”.

Hoje foi conhecido que Cláudia Azevedo foi escolhida como presidente executiva da Sonae SGPS, cujo mandato será assumido em 2019.

Até agora, Paulo Azevedo (filho de Belmiro de Azevedo e irmão de Cláudia Azevedo) e Ângelo Paupério partilhavam a presidência executiva do grupo.