Pedro Folgado deu posse a Cláudia Luís, sexta colocada na lista do Partido Socialista nas mais recentes eleições autárquicas, numa reunião pública do executivo.

O autarca afirmou que a vereadora vai exercer o cargo a tempo inteiro, ficando “na generalidade” com os pelouros que o vereador Rui Costa detinha, à exceção da Ação Social, que passa para o vereador Paulo Franco.

Pedro Folgado não indicou que vereador fica com a vice-presidência.

O presidente remeteu a distribuição de pelouros e a designação do vice-presidente para um despacho posterior à reunião de câmara.

Em 29 de agosto, o então vice-presidente desta câmara do distrito de Lisboa, Rui Costa, anunciou que iria renunciar ao mandato a partir de setembro, recusando-se a prestar declarações sobre os motivos da sua saída.

O autarca tinha iniciado funções como vice-presidente e vereador em 2013, quando a liderança municipal passou para o atual presidente, Pedro Folgado (PS), que não pode recandidatar-se ao cargo devido à lei de limitação de mandatos.

No atual mandato, Rui Costa assumiu os pelouros da Ação Social, Juventude, Educação, Cultura e Turismo, Desporto e Associativismo, e ainda a coordenação da Universidade da Terceira Idade.

O município agradeceu “o esforço e dedicação inexcedíveis do vereador nesta década de trabalho árduo em prol da comunidade e com progresso visível no concelho”.

A autarquia sublinhou a intervenção do autarca na construção do Museu do Presépio e do Museu Damião de Góis e das Vítimas da Inquisição, na renovação do Museu do Vinho e das Piscinas Municipais, na revitalização das Festas do Império do Divino Espírito Santo, no processo de classificação da tradição Pintar e Cantar dos Reis como Património Cultural Imaterial e na respetiva candidatura à UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), na criação do Festival Alma do Vinho e na construção das escolas da Ota, Merceana e Cadafais.

Nas mais recentes eleições autárquicas, em 2021, o PS conseguiu cinco eleitos, o PSD um e a CDU outro.