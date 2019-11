"É com enorme entusiasmo que partilhamos esta novidade! Claudia Schiffer, ícone da moda à escala global, irá lançar em exclusivo no próximo ano, uma coleção em parceria com a Bordallo Pinheiro. Fiquem atentos!"

Foi assim que a Bordallo Pinheiro, empresa das Caldas da Rainha, anunciou ontem esta parceria, através do Instagram.

Na imagem, a ex-modelo aparece rodeada de peças das Caldas. Esta mesma imagem já tinha sido partilhada antes por Schiffer, há cerca de uma semana, levantando suspeitas sobre o que estaria para acontecer.

No seu Instagram a modelo fez saber que está "entusiasmada com esta colaboração com a Bordallo Pinheiro" e que está "estará disponível no próximo ano". "Tem sido tão divertido partilhar ideias com a equipa", acrescentou.

Citada pelo Observador, Claudia Schiffer confessa que coleciona há anos cerâmica Bordallo Pinheiro.

"Há anos que coleciono cerâmica Bordallo Pinheiro. Estou muito entusiasmada em poder materializar as minhas ideias e em desenvolver uma estreita colaboração com as equipas de ambas as marcas. Mal posso esperar para ver o produto final em minha casa", acrescentou.

Detalha o jornal que o lançamento da coleção tem data marcada para janeiro e a apresentação será em Paris, na Maison & Objet.

Para a empresa das Caldas da Rainha, fundada em 1884, esta colaboração com Schiffer trata-se de "um importante contributo para a afirmação internacional das duas marcas portuguesas como referências globais em design", disse Nuno Barra, administrador da Bordallo Pinheiro, citado pelo mesmo jornal. "Acima de tudo é uma honra enorme colaborar com um ícone da moda de renome mundial como Claudia Schiffer, que assimila as nossas marcas no seu quotidiano, tornando-as suas”, concluiu.