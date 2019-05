“Os jovens sabem isso e não é por isso que vão deixar de fazer ou não a manifestação. É importante que nos continuem a desacomodar”, disse ainda o ministro.

Para o titular da pasta da Educação, os jovens “estão a mostrar o caminho” que deve ser trilhado em defesa do planeta, alertando para a necessidade de “atuação imediata” para atacar os problemas associados ao clima.

Tiago Brandão Rodrigues falava após o espetáculo de encerramento de uma residência artística, dirigida pela antiga ministra da Cultura Gabriela Canavilhas, que juntou cerca de 60 alunos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo de uma escola de Darque.

Ao longo de uma semana, os alunos trabalharam o 1.º andamento da Sinfonia dos Brinquedos, assinada pelo pai de Mozart, com brinquedos/instrumentos tradicionais, como o cuco, rocas e passarinhos de água, entre outros.

Na apresentação final, os alunos foram acompanhados por um ‘ensemble’ de cordas da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo.

Trata-se de uma residência integrada no Programa de Educação Estética e Artística, uma das cinco componentes do Plano Nacional das Artes (PNA), já aprovado em Conselho de Ministros e que em junho será apresentado publicamente.

Numa cooperação entre os ministérios da Educação e da Cultura, o PNA integra também os planos nacionais da Leitura e do Cinema e as redes de Bibliotecas Escolares e de Museus.

Segundo Tiago Brandão Rodrigues, o PNA “vai ter uma linha definidora do que é a educação artística e do que é a interação entre o mundo da cultura com as escolas”, em áreas como cinema, literatura, leitura, expressões artísticas ou museologia.

“Para que os artistas possam ir cada vez mais às escolas e para que as escolas possam ir cada vez mais aos museus e aos nossos grandes teatros e grandes espaços de cultura do país”, rematou.