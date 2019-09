“As avós vieram à greve. E tu? Vais ficar a fazer croché?” desafiava um cartaz que a idosa Emília Gonçalves ajudava a segurar, plena das suas convicções, lamentando à Lusa que “houve demasiado tempo gente desatenta a este assunto.”

“Nós estamos a dar o exemplo (…) para que os mais velhos entrem também nisto, neste mundo novo”, acrescentou a sénior que se afirmou “muito preocupada com o planeta” que vai deixar aos bisnetos, culpando a “falta de informação” para justificar o facto da sua geração “não ter agido há 20 anos”.

Ainda assim mantém-se otimista: “acho que ainda vamos a tempo”.

José Moutinho, um dos responsáveis da região Norte pela Greve Climática Estudantil, observou à Lusa que a “sensibilidade da comunidade escolar está em crescendo em Portugal”.

Sobre as mensagens para a concentração no Porto falou de apelos “ao esforço individual para a redução das emissões de gases com efeito de estufa, da produção de lixo e para a ação governamental, que é uma grande falha no país e não só”.

“A Greta [Thunberg] foi a grande impulsionadora deste movimento e cabe-nos agora abrir os olhos a outros jovens e a adultos tentando fazer proliferar ao máximo este movimento”, disse José Moutinho acerca da ativista sueca criadora da greve estudantil pelo clima.