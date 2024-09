"A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alerta sobre contactos fraudulentos por indivíduos que indevidamente se apresentam como representando a CMVM, usando o seu nome e imagem. Os contactos fraudulentos são estabelecidos com o pretexto de informar e ajudar na alegada recuperação de montantes perdidos em fraudes anteriores, através de chamadas telefónicas, de mensagens da aplicação “WhatsApp", bem como através de e-mail.

A CMVM informa ainda que, relativamente à utilização indevida e abusiva do seu nome nestes contactos de natureza fraudulenta, irá proceder às devidas diligências junto das entidades judiciais competentes.

Caso tenha sido contactado ou recebido uma destas mensagens, que representam um esquema de fraude, através do qual pessoas desconhecidas da CMVM pretendem obter um benefício indevido, desconsidere os mesmos, não devendo efetuar qualquer ação solicitada, descarregar eventuais anexos ou aceder a links indicados.

A CMVM informa que nunca contacta os investidores via aplicação WhatsApp e que os contactos realizados pela CMVM são exclusivamente efetuados através de remetentes com o domínio “@cmvm.pt”, sendo apenas estes os endereços legítimos", lê-se no comunicado.