"Tem de haver aqui diálogo, tem de haver quem estabeleça o diálogo que foi rompido, para nós podermos voltar a ter maneira de explicar o que é que se passa com os artistas que trabalham arduamente para terem os seus espetáculos para o público e atualmente não os conseguem fazer, porque não está a haver sensibilidade", defendeu o bailarino da CNB.

José Carlos Oliveira foi um dos representantes dos bailarinos e técnicos da CNB que hoje se reuniram com uma delegação do PCP que visitou as instalações do Teatro Camões, em Lisboa, e no final falou à comunicação social sobre este encontro.

"O PCP quis-se inteirar realmente das condições de trabalho que existem na CNB, até para rebater a imagem que se está a dar publicamente de que está a haver um pedido de aumento de salários, o que não corresponde à verdade. A verdadeira razão por que nós chegámos aqui é a falta de condições de trabalho", afirmou o bailarino.

Depois, José Carlos Oliveira referiu-se especificamente ao estado das instalações do Teatro Camões, onde considerou que as condições de trabalho são "lastimáveis", e à questão do horário de trabalho em que, no seu entender, "o Estado de direito está a ser posto em causa".

Para os bailarinos, a redução do horário de trabalho foi "uma grande evolução para as suas condições, porque o seu desgaste, o seu cansaço foi menor, porque têm mais condições para recuperarem de um dia para o outro e têm menos lesões", salientou.