O corpo de James Le Mesurier, um antigo oficial do exército britânico e ex-funcionário das Nações Unidas, de 48 anos, foi encontrado às primeiras horas do dia no jardim do prédio onde residia, localizado no bairro central de Beyoglu, em Istambul, indicaram fontes policiais.

A agência noticiosa estatal turca, Anadolu, avançou que o corpo foi encontrado por fiéis que se dirigiam para uma mesquita localizada nas imediações.

A Anadolu referiu que as circunstâncias da morte de James Le Mesurier são ainda desconhecidas e que um inquérito foi, entretanto, aberto.

A polícia local admite a possibilidade de o cidadão britânico ter caído da varanda do prédio, noticiou a agência turca.

O corpo de James Le Mesurie apresentava fraturas na zona da cabeça e nas duas pernas.

Um porta-voz dos “Capacetes Brancos”, organização oficialmente designada como Defesa Civil Síria e que ficou conhecida pelos característicos capacetes brancos usados pelos voluntários, também confirmou a morte de James Le Mesurie, mas sem avançar qualquer pormenor.